В Брянске арбитражный суд встал на защиту памяти о войне

Арбитражный суд Брянской области отказал в удовлетворении иска о передаче конкурсного управляющего обанкротившегося завода принадлежащего предприятию танка времен Второй Мировой войны.
На днях Арбитражный суд Брянской области рассмотрел иск конкурсного управляющего признанного банкротом 85 ремонтного завода к администрации Бежицкого района Брянска о возвращении тому принадлежащего предприятию танка времен Второй Мировой войны (дело №А09-0694/2020). Танк используется на территории района как памятник.
Несмотря на то, что истец ссылался на ряд положений действующего законодательства, в частности, Гражданского кодекса РФ, в суде решили, что речь идет об особом случае. Танк Т-34-85 был передан в числе других экспонатов заводского музея администрации района для организации выставки в открытом доступе. Другой возможности обеспечить свободный доступ к ним брянцев нет, потому что территория предприятия для посторонних закрыта. Танк же был установлен в сквере имени Морозова, который возглавлял КБ по его разработке.
«Суд полагает, что закон, в рассматриваемой ситуации, обязывает не только к формальному следованию его букве, но и к глубокому пониманию его духа.
Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается (ч. 3 ст. 67.1 Конституции).
Таким образом, требование конкурсного управляющего о возврате указанного имущества, в том числе Танка Т-34, с целью его включения в конкурсную массу не может быть удовлетворено, как умаляющее значения подвига народа при защите Отечества», — говорится в решении суда.
В удовлетворении иска было отказано, однако до 18 января истец вправе обжаловать это решение в суде аппеляционной инстанции, расположенном в Туле.
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