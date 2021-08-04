В Брянске благоустроят сквер имени Рекункова

Сквер появится в Советском районе на улице, которая тоже названа в честь генпрокурора СССР Александра Рекункова.

За два месяца участок площадью более 10 тысяч кв. метров превратится в зону отдыха для горожан. В центре сквера будет стоять памятник, посвященный Александру Рекункову. По всей территории разместят лавочки, урны и красивые уличные светильники.

Также планируют сквер озеленить. Дорожки с новой тротуарной плиткой разделят живой изгородью из кизильника. Посеют газон, посадят деревья и кустарники, среди которых будет клен, сирень, чубушник и кизильник разных видов.