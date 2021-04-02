В Брянске более 80 школьников участвовали в конкурсе о безопасности на дорогах

В течении двух дней воспитанники детских клубов Брянска боролись за звание «Знатоки ПДД».
Городской конкурс проходил на базе учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы Советского района».
По условиям конкурса каждая команда, которых к слову было 16, в домашнем задании подготовила свою творческую визитку и социальную рекламу «Знай! Помни! Соблюдай!», задача которой – донести до участников дорожного движения понимание возможных причин возникновения аварий.
Дети подготовили настоящие театрализованные представления, где исполняли песни собственного сочинения с призывами к соблюдению ПДД, читали частушки на тематику безопасности дорожного движения, ставили сценки, в которых импровизировали нарушения ПДД, послужившие причиной автоаварии и многое, многое другое.
На следующем этапе мероприятия школьники доказывали членам жюри знание основ безопасности дорожного движения, для этого им необходимо было пройти четыре станции: «Дорожная наука», «Верите ли Вы?», «Дорожные знаки» и «Перейди дорогу правильно». Викторины включали в себя не только задания по ПДД, но и интересные исторические вопросы.
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