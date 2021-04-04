В Брянске дети ходят в школу по колено в грязи

Жители Бежицы просят о помощи.

Дорога к школе № 14 в Бежицком районе Брянска превратилась в непроходимое болото. О проблеме родители школьников рассказали в соцсетях.

«Дорога по улице Металлистов перед главным входом в школу № 14. 50 метров от улицы Ульянова – центральной улицы Бежицкого района… Любите, дети, школу, приобщайтесь к прекрасному», – отмечают они.

По словам местных жителей дорогу к 14-й школе уничтожили во время ремонта коллектора. По завершении ремонта ее решили не ремонтировать.

Жители Бежицкого района просят чиновников обратить на ситуацию внимание.