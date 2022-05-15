Соломия стала 500-м зарегистрированным ребенком в Бежице с начала года

Девочка с необычным именем появилась на свет в молодой семье Багровых.

В Бежицком районе Брянска зарегистрировали 500-го новорожденного с начала года.

Обладательницей юбилейного номера записи акта о рождении отдел ЗАГС Бежицкого района стала девочка с редким именем Соломия. Это первый ребенок в семье Марии и Максима Багровых.

В отделе ЗАГС Соломии и ее родителям пожелали здоровья.