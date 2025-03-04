В Брянске дорожники латают ямы и убирают песок на улицах. Об этом сообщили в городской администрации.

В последнюю неделю февраля сотрудники дорожного управления активно занимались преображением улиц Брянска. Так, с помощью рециклеров и новой установки «Кохер» рабочие залатали 135 квадратных метров ям на дорогах. Ремонт сделали на улицах Горького, Калинина, 2-ю Мичурина, Мира и Вокзальной.

Кроме того, продолжается механизированная уборка улиц от песка. Техника и рабочие очистили проспекты Ленина и Станке Димитрова, улицы Дуки, Никитина и Красный Маяк.