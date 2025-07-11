В Брянске достраивают второй корпус Центра образования «Перспектива» на 1225 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Брянске на территории бывшего аэропорта полным ходом идёт строительство новой школы на 1225 учеников. Управление образования мэрии решили, что учреждение станет вторым корпусом Центра образования «Перспектива».

Здание уже готово. Рабочие утеплили стены школы утеплили и заканчивают обшивать якими фасадными панелями. На территории специалисты прокладывают уличное освещение и обустраивают физкультурно-спортивную зону.

Внутри строители монтируют подвесные потолки, устанавливают двери и кладут на пол керамогранит. Актовый зал рабочие обшивают декоративными панелями, а большой и малый спортивный залы — красят. Такое специалисты обустраивают бассейн. В школу закупают новое оборудование.

В Брянске уже работают три аналогичных учебных заведения на улицах Грибачева, Романа Брянского и Татьяны Николаевой.