В Брянске экстремистам, планировавшим захват власти, отключили Интернет

Трое брянцев состояли в запрещенной организации.

В Брянске избрали меру пресечения троим экстремистам, планировавшим захват власти в России.

Напомним, с 16 августа по настоящее время трое жителей Брянска входили в межрегиональное общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси», признанное судом РФ экстремистским и подлежащим ликвидации.

Как сообщает региональное следственное управление, брянцы приняли непосредственное участие в создании экстремистской организации. В арендованном помещении в Брянске они устраивали собрания, на которых обсуждали вопросы, связанные с захватом власти в Российской Федерации и нелегитимностью силовых структур, вовлекали новых участников, выдавая за денежное вознаграждение вкладыши, подтверждающие принадлежность к гражданству «СССР».

Преступление выявили сотрудники ЦПЭ УМВД России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России.

Брянцам предъявили обвинения в организации деятельности экстремистской организации. Каждому из них грозит до 10 лет заключения.

До суда им ограничили выход из дома, общаться друг с другом и пользоваться Интернетом.