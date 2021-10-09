В Брянске готовятся к установке русловых опор нового моста на набережной

Рабочие нагоняют график, сорванный из-за дождей.

В Брянске продолжается строительства нового моста на набережной. Он заменит понтонный мост, эксплуатируемый более 25 лет.

Новый мост будет четырехполосным, протяженностью 270 метров. В его основании построят 12 опор. На второй и третьей, формирующих пролет, завершается укладка балок. Вес каждой балки составляет более 35 тонн, длина – 24 метра. В Брянск конструкции привозят с завода в Белгороде. Всего поставят 198 балок.

Первую балку смонтировали 14 сентября. Затяжные дожди сказались на процессе укладки – сейчас мостостроители нагоняют график.

89 октября рабочие забили сваи в основание последней – 12-й колонны – на стороне КЗ «Дружба». Параллельно идет подготовка участка для установки русловых опор – две из них забетонируют непосредственно в Десне.

Строительство моста в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведет ООО «Мостремстрой». Инженерное сооружение станет частью дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II.