В Брянске готовятся к весеннему половодью

Коммунальные и экстренные службы готовятся к весеннему половодью в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

На заседание коллегии при главе администрации и антитеррористического штаба Бежицкого района обсудили подготовку к началу весеннего половодья.

«Долгосрочный прогноз о характере весеннего половодья синоптики представят не ранее 15 марта. Тем не менее, мы приступили к организации предпаводковых мероприятий. За годы работы мы пришли к выводу, что жителей больше всего волнует не текущий уровень воды в реках, а объёмы сброса из обоих водохранилищ. Для этого в период паводка мы регулярно проводим межведомственные совещания с руководством Десногорского и Людиновского водохранилищ по вопросу согласования сбросов. Основная цель — избежать резкого притока воды, сделать его более прогнозируемым», — отметил начальник управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей Скляр.

Традиционно больше всего от прихода «большой воды» страдают жители посёлка Радица-Крыловка. Из-за интенсивного таяния снега и сброса воды из водохранилищ Десногорского Смоленской области и Людиновского Калужской области разливаются реки Десны и Болвы. Подтопление дворовых территорий в Радице-Крыловке начинается, когда уровни воды составляют 340 и 530 см.

Участники коллегии обсудили обеспечение населения посёлка транспортом и организацию временного размещения скота. Также определены пункты для жителей на случай эвакуации.