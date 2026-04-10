Пожары

2026, 10 апреля 14:33
Пенсионера пострадал на пожаре в жилом доме в Брянске накануне
Пенсионера пострадал на пожаре в жилом доме в Брянске накануне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

Вечером 9 апреля в Бежицком районе города Брянска произошёл пожар. На улице Олеко Дундича загорелся жилой одноэтажный дом. 

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, медики и полицейские. Огонь охватил мансарду. Спасатели вывели из горящего дома 67-летнюю хозяйку дома. С ожогами верхних дыхательных путей пенсионерку госпитализировали. 

Пожарные потушили возгорание в начале первого ночи. Огонь уничтожил мансарду и повредил межкомнатные перекрытия. Причину ЧП выясняют следователи.

Читайте также

Более 5000 девятиклассников Брянска допущены к итоговой аттестации
10 апреля 13:49
Более 5000 девятиклассников Брянска допущены к итоговой аттестации
2237 выпускников сдадут ЕГЭ в Брянске
10 апреля 12:01
2237 выпускников сдадут ЕГЭ в Брянске
Более 1100 мероприятий пройдут в парках Брянска летом
10 апреля 11:00
Более 1100 мероприятий пройдут в парках Брянска летом

