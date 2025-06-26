В Брянске из семи дворов пока отремонтировали два, и один уже забраковали

В областном центре продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». До осени планируется обновить семь дворовых территорий вместо изначально запланированных четырех – благодаря экономии при проведении торгов.

На эти цели выделено около 64 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов, с добавлением 5% софинансирования от жителей.

Однако не всё идет гладко. Из двух уже отремонтированных дворов комиссия приняла только один. Во дворе по улице Академика Королёва, 11 в Володарском районе подрядчик «Молоток» поторопился со сдачей объекта. Посеянный газон на площади 500 м² не был защищен, и семена стали добычей птиц. В результате трава проросла лишь местами.

Кроме того, проверяющие не обнаружили предусмотренную контрактом песочницу.

А вот двор на Ново-Советской, 118а в Бежице прошел проверку успешно. Здесь установили детскую площадку с качелями и горкой, оборудовали клумбы и автостоянку, учли потребности маломобильных граждан. Единственное нарекание от жителей – неудобные лавочки без спинок.

Остальные пять дворов находятся в разной степени готовности. Например, на улице XXII Съезда КПСС, 4 в Бежице только завезли щебень, а на улице Камозина у домов 21, 23 и 25 работы близятся к завершению.

Источник: АиФ-Брянск