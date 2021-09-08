В Брянске из-за пандемии 98-летняя ветеран ВОВ не могла получить инвалидность

Медики, которые могли бы провести обследование, заняты в ковидных госпиталях.

98-летняя ветеран Великой Отечественной войны Александра Новикова из Брянска столкнулась с невозможностью оформления группы инвалидности, необходимой ей для получения льгот.

О проблеме сообщили в региональном отделении ОНФ. Пожилая женщина, не способная передвигаться самостоятельно, не могла бесплатно получить абсорбирующее белье и другие медицинские средства адаптации.

В годы войны Александра Новикова сама трудилась в госпитале, спасая раненых бойцов Красной армии. В мирные годы работала акушеркой. В конце прошлого года у ветерана отказали ноги, и она оказалась прикована к кровати. Однако необходимые медицинские изделия не смогла из-за отсутствия статуса инвалида.

Для получения инвалидности необходимо комиссионное медицинское обследование. Но почти все медики, которые могли бы провести эту работу, в условиях пандемии заняты в ковидных госпиталях.

После вмешательства общественников ветерану привезли подгузники и противопролежневый матрас, вскоре ожидается доставка инвалидной коляски.

Представители ОНФ обратились в Брянскую областную и межрайонную больницы, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Брянской области, многофункциональный центр, отделение Пенсионного фонда и Фонд социального страхования, после чего Александра Новикова получила группу инвалидности.