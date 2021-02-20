В Брянске изменят расписание автобуса № 33д

С 25 февраля транспорт будет ходить по новому графику.

С 25 февраля вводятся изменения в расписание движения автобуса по маршруту № 33д «Ходаринка – улица Абашева».

Как сообщает Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие, по рабочим и выходным дням автобусы будут отходить от остановки «Ходаринка» в 8.15, 11.10, 14.25 и 17.05, от остановки «Улица Абашева» – в 6.56, 9.22, 12.20, 15.40 и 18.15 (до школы № 28).

От 28-й школы до улицы Абашева автобус будет отъезжать в 6.15.