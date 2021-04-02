В Брянске мать ребенка отправили уговаривать орущего врача о приеме

Мать заболевшей девочки не смогла попасть к специалисту в течение двух дней.
Жительница Брянска Мария Алексеевна не смогла попасть к врачу с заболевшей дочерью-школьницей. Об этом она рассказала на Портале государственных медицинских услуг Брянской области.
По ее словам, 1 апреля у ее дочери заболела нога. После второй смены в школе вместе с мамой девочка отправилась к ортопеду в поликлинику № 5 Фокинского района. Однако в регистратуре в приеме отказали.
«Регистратор сказала, что врач на них орет и они карту не дадут. Но! Мы можем подняться и сами уговорить врача, чтоб он принял ребенка. Уговорить врача! То есть получается, что любую свою болезнь и травму нужно планировать, чтоб записаться заранее и не гневить своим визитом доктора и не уговаривать», – возмущается Мария Алексеевна.
В результате по полису ОМС ребенок не получил медицинской помощи ни 1, ни 2 апреля. Мама отвела дочь в платную клинику.
Она просит руководство поликлиники и страховую компанию обратить на ситуацию внимание.
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