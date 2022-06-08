Брянец пожаловался на полугодовую очередь к неврологу в 5-я поликлинике

«Работать не могу, рука не двигается, и лечения получить тоже не могу», – рассказал он.

Житель Фокинского района Брянска пожаловался на сложности при получении медицинской помощи в поликлинике № 5.

«Заболела у меня рука, а теперь еще и голова за нашу позорную систему. Закончилась у нас, ребята, нормальная бесплатная медицина. Зачем я плачу страховые взносы с зарплаты, мне совсем непонятно. Чтоб при болезни идти лечиться за свой счет. Рентгена нету, к неврологу попасть можно только через полгода в лучшем случае, работать не могу, рука не двигается, и лечения получить тоже не могу», – рассказал он в соцсетях.

Не дождавшись записи в поликлинику, брянец намерен обращаться к платному специалисту.

«Выход один: идти к платному неврологу, чтоб вылечиться и идти работать, чтоб с зарплаты отчислять в страховую, чтоб при болезни идти лечиться за свой счет», – заключил пациент.