Жительница Брянска пожаловалась на не меняющего перчатки гинеколога

Руководство поликлиники нарушений не обнаружило.

Жительница Фокинского района Брянска пожаловалась на несоблюдение санитарных норм гинекологом женской консультации поликлиники № 5.

«16 сентября, проходя диспансеризацию, вынуждена была посетить смотровой кабинет в поликлинике №5. Это просто какой-то кошмар, работник данного кабинета не меняет перчатки – обрабатывает септиком и продолжает работать. Приходим проверить свое здоровье, а по факту за него стоит беспокоиться, находясь в таком месте», – сообщила пациентка на Портале государственных медицинских услуг Брянской области.

Руководство поликлиники провело проверку.

«В ходе проверки нарушений по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима со стороны сотрудников смотрового кабинета не выявлено. Осмотр пациентов проводится набором гинекологическим смотровым одноразовым стерильным (зеркало гинекологическое, перчатки латексные смотровые, салфетка подкладная, цитощетка), осмотр кожных покровов – стерильными перчатками. Не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте с двумя и более пациентами. После снятия перчаток проводится гигиеническая обработка рук», – пояснила заместитель главного врача по медицинской части, главный внештатный специалист по терапии поликлиники № 5 Оксана Митина.

Тем не менее, по ее словам, с сотрудниками смотрового кабинета проведен повторный внеплановый инструктаж по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима.