В Брянске моют улицы после зимы

В Брянске поливальные машины моют улицы после зимы. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске идёт активная весенняя уборка. 11 апреля на центральные улицы выехали семь поливальных машин. Зимой эти КАМАЗы убирали снег. А теперь на них сменили навесное оборудование.

Поливальные машины смывают пыль и зимнюю грязь с асфальта.Работы идут на проспектах Ленина, Московском и Станке Димитрова, а также улицах Красноармейской, Ульянова и Димитрова.

«К лету 13 грузовиков мы переоборудуем в поливальные машины. Они будут не только мыть наши улицы, но и заниматься поливом клумб, которых этим летом станет больше, чем в предыдущие годы», — уточнил главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.