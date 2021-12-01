В Брянске на отлов бездомных собак потратили 4,9 миллиона рублей
С начала года в областном центре отловили более 1 тысячи животных.
В 2021 году стоимость муниципального контракта по отлову и содержанию бездомных животных составила 4,9 миллиона рублей. Как сообщает мэрия, за 11 месяцев коммунальщики отловили 1040 животных.
Часть из них после медицинского вмешательства выпустили на волю, минуя приют. Бригады по отлову собак действуют во всех районах Брянска.
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