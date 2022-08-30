В Брянске на школе №55 открыли мемориальную доску

Погибшему на Украина выпускнику брянской школы установили мемориальную доску.

Торжественная церемония прошла у здания школы №55 в областном центре.

Почтить память погибшего гвардии сержанта Олега Кузнецова пришли его родные, друзья, коллеги, бывшие одноклассники и педагоги.

Открыли мемориальную доску отец Олега Кузнецова — Анатолий Михайлович вместе с дочерью Олесей.

«Профессия, которую выбрал мой сын — защищать Родину. Профессия десантника, спецназовца — очень трудная. Чтобы там служить, нужно иметь серьезную физическую подготовку. Я желаю, чтобы подобные мероприятия стали редкими, чтобы все мы собирались по более радостным поводам», — сказал Анатолий Кузнецов.

Выпускник школы №55 Олег Кузнецов начинал службу в воздушно-десантных войска в городе Омске. За время контрактной службы гвардии сержант был в Чечне, Сирии и участвовал в спецоперации на Украине. Посмертной наградой для военного стал орден Мужества.