В Брянске на территории старого аэропорта построят еще две школы

В Советском районе на территории старого аэропорта построят минимум еще две школы, аналогичные школе №71.

Ранее одну из школ на территории старого аэропорта планировали разместить по улице Степной. Но на запланированной для строительства школы находятся социальные объекты, что по закону не позволяет начать строительство.

Проект планировки старого аэропорта по-прежнему рассматривает строительство еще двух школ — каждая на 1225 мест с собственным стадионом. Причем одна из них будет возводиться буквально в 350 метрах от той, что планировалась на Степной. Решение о ее строительстве уже принято.

После подготовки проектной и иной документации ориентировочные сроки строительства намечаются на 2023-2024 годы.

Вместе с тем, проект планировки территории старого аэропорта по-прежнему сохраняет размещение зеленой пешеходной зона с местами отдыха пройдёт между улицами Олега Визнюка и Ивана Лысенко от Дворца единоборств до улицы Ильи Иванова.