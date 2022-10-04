В Брянске наградили педагогов

В преддверии профессионального праздника в областном правительстве вручили награды учителям.

В Хрустальном зале регионального Правительства в преддверии Дня учителя чествовали педагогов.

За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» получили пять представителей профессии. Почетной грамотой Губернатора Брянской области и Брянской областной Думы награждены ещё восемь педагогов.

Председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Анна Голубева также вручила дипломы лауреатам конкурса «Педагогический дебют-2022». Победителем стала учитель школы №6 города Новозыбкова Ксения Цугунова. Еще четыре педагога получили дипломы второй и третьей степени.