В Брянске не хватает дворников для расчистки дворов

Многие дворы областного центра до сих пор утопают в снегу.
В Брянске ситуацию с расчисткой дворов контролирует Государственная жилищная инспекция. С 12 по 15 февраля специалисты выборочно проверяли состояние придомовых территорий с выездом на место. Выяснилось, что в областном центре катастрофически не хватает дворников.
По данным регионального правительства, в Советском районе 979 многоквартирных домов обслуживает 69 управляющих организаций. Однако дворников здесь насчитывается всего 583. Из 28 проверенных дворов нарушения выявили в 12.
В Бежицком районе 769 многоквартирных домов обслуживает 47 управляющих организаций. Здесь дворников 569. Из 20 обследованных дворовых территорий замечания есть к восьми.
В Фокинском районе города Брянска — 647 многоквартирных домов, их обслуживает 30 управляющих организаций. В районе работают лишь 180 дворников. Инспекторы побывали в 15 дворах, нарушения выявлены почти во всех.
В Володарском районе 454 многоквартирных дома, в их обслуживании которых участвует 22 управляющих организации. Здесь трудятся 172 дворника. Недостатки в расчистке выявили в шести дворах из 24.
В отношении недобросовестных УК и ТСЖ составят протоколы.
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