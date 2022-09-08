111 дворов отремонтировали на Брянщине

В этом году в Брянской области благоустроили 111 дворовых территорий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе ремонтируют дворы и общественные места. Так, в этом году благоустраивают 158 дворовых территорий. Работы в 111 уже завершились.

Также ремонт уже закончился на девяти общественных территорий. Всего в этом году их планируют благоустроить 32.