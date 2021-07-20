В Брянске объявили флешмоб «Мой ребенок на каникулах»

Горожан просят присылать фото отдыхающих детей.

Центр по работе с молодежью и семьями Брянска объявил о начале флешмоба «Мой ребенок на каникулах». Принять в нем участие могут все желающие.

Для этого необходимо сделать фотографию ребенка, отдыхающего во время летних каникул, и отправить его по электронной почте в Центр по работе с молодежью и семьями, указав фамилию, имя и отчество ребенка и контактные данные.

Снимки будут опубликованы в социальных сетях. Фотографии принимаются до 1 августа.