В Брянске объявили конкурс проектов памятника генпрокурору СССР

Памятник Александру Рекункову установят в новом сквере в Советском районе.

Брянская городская администрация объявила открытый конкурс на разработку эскизного проекта памятника генеральному прокурору СССР, прокурору Брянской области Александру Рекункову. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Макаров.

Памятник установят в новом сквере по улице Рекункова на территории старого аэропорта в Советском районе, который обойдется в 15,8 миллиона рублей.

Как сообщает мэрия, художественное и архитектурно-планировочное решение памятника должно быть выполнено в органичной увязке с существующей застройкой, благоустройством и в соответствии с генеральным планом города.