Общество
В Брянске ограничат движение транспорта на два дня
2026, 14 сентября 12:00
В Советском и Фокинском районах Брянска ограничат движение транспорта на два дня из-за праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Брянске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города Брянска и 83-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Из-за этого в областном центре ограничат движение транспортных средств.
15 сентября с 09:30 до 13:00 перекроют улицу Красных Партизан от дома №2 до дома №16 к скверу «Вечный огонь». С 20 часов 16 сентября и до окончания мероприятий 17 сентября парковать машины запрещено:
- около площади Воинской Славы (въезд к ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»).
- от ул. Калинина до поймы реки Десна (вдоль дома №76 и отеля «Мегаполис»);
- на парковке, прилегающей к зданию ГАУК «Брянская областная филармония»;
- на дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан (Газпромбанк);
- по дороге-дублеру улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»).
С 06:30 17 сентября и до окончания мероприятия в Советском районе ограничат движение и парковку:
- по улице Красноармейской (от улицы Пересвета до улицы Урицкого);
- по пр-ту Ленина (от улицы Фокина до ул. Красноармейской);
- по улице Софьи Перовской (от въездной арки между домами №63 и №65 по территории краеведческого музея);
- по дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан (Газпромбанк);
- по дороге-дублеру улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»);
- на участке автодороги от ул. Калинина до поймы реки Десна (вдоль дома №76 и отеля «Мегаполис»;
- на парковке, прилегающей к зданию ГАУК «Брянская областная филармония».