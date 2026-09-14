Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

В Брянске ограничат движение транспорта на два дня

2026, 14 сентября 12:00
В Брянске ограничат движение транспорта на два дня
Источник фото

В Советском и Фокинском районах Брянска ограничат движение транспорта на два дня из-за праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города Брянска и 83-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Из-за этого в областном центре ограничат движение транспортных средств. 

15 сентября с 09:30 до 13:00 перекроют улицу Красных Партизан от дома №2 до дома №16 к скверу «Вечный огонь». С 20 часов 16 сентября и до окончания мероприятий 17 сентября парковать машины запрещено: 

  • около площади Воинской Славы (въезд к ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»).
  • от ул. Калинина до поймы реки Десна (вдоль дома №76 и отеля «Мегаполис»);
  • на парковке, прилегающей к зданию ГАУК «Брянская областная филармония»;
  • на дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан (Газпромбанк);
  • по дороге-дублеру улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»).

 

С 06:30 17 сентября и до окончания мероприятия в Советском районе ограничат движение и парковку:

  • по улице Красноармейской (от улицы Пересвета до улицы Урицкого);
  • по пр-ту Ленина (от улицы Фокина до ул. Красноармейской);
  • по улице Софьи Перовской (от въездной арки между домами №63 и №65 по территории краеведческого музея);
  • по дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан (Газпромбанк);
  • по дороге-дублеру улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»);
  • на участке автодороги от ул. Калинина до поймы реки Десна (вдоль дома №76 и отеля «Мегаполис»;
  • на парковке, прилегающей к зданию ГАУК «Брянская областная филармония».
Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

На улице Котовского в Брянске сняли старый асфальт с проезжей части
14 сентября 16:30
На улице Котовского в Брянске сняли старый асфальт с проезжей части
Более 50 улиц убрали подметально-вакуумные машины в Брянске за выходные
14 сентября 11:32
Более 50 улиц убрали подметально-вакуумные машины в Брянске за выходные
Домашнюю нарколабораторию ликвидировали стражи порядка в Брянске
14 сентября 10:18
Домашнюю нарколабораторию ликвидировали стражи порядка в Брянске

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16519) брянск (7226) ДТП (2871) ГИБДД (2438) прокуратура (2187) уголовное дело (2137) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1727) мчс (1581) коронавирус (1272) дороги (1149)