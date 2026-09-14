В Брянске ограничат движение транспорта на два дня

2026, 14 сентября 12:00

В Советском и Фокинском районах Брянска ограничат движение транспорта на два дня из-за праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города Брянска и 83-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Из-за этого в областном центре ограничат движение транспортных средств.

15 сентября с 09:30 до 13:00 перекроют улицу Красных Партизан от дома №2 до дома №16 к скверу «Вечный огонь». С 20 часов 16 сентября и до окончания мероприятий 17 сентября парковать машины запрещено:

около площади Воинской Славы (въезд к ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»).

от ул. Калинина до поймы реки Десна (вдоль дома №76 и отеля «Мегаполис»);

на парковке, прилегающей к зданию ГАУК «Брянская областная филармония»;

на дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан (Газпромбанк);

по дороге-дублеру улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»).

С 06:30 17 сентября и до окончания мероприятия в Советском районе ограничат движение и парковку: