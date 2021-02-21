В Брянске оштрафовали обматерившего пешехода водителя

В общей сложности автомобилист заплатит 3 тысячи рублей.

В ГИБДД Брянска поставили точку в споре водителя и пешехода о праве передвижения по тротуару.

Напомним, инцидент произошел 21 февраля у магазина «Спорттовары» по улице Ульянова в Бежицком районе. Водитель Nissan ехал по тротуару, как внезапно путь ему преградил пешеход. Автомобилист сначала обматерил «помеху» движению, а затем знаками показал свое недовольство.

Как сообщили в городском ОГИБДД, уже вечером 20 февраля водителя Nissan оштрафовали на 2 тысячи рублей за езду по тротуару. Также автоинспекторы заметили, что в пылу споры с пешеходом автомобилист забыл пристегнуться – за это его оштрафовали еще на 1 тысячу рублей.