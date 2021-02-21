В Брянске водитель обматерил пешехода на тротуаре

Пешеход мешал проезду его иномарки.

ВЫ Брянске сняли на видео конфликт пешехода и водителя Nissan. Ролик в группе «Нарушение ПДД Брянск» выложил сам пешеход. По его словам, инцидент произошел на тротуаре у магазина «Спорттовары» по улице Ульянова, 119, в Бежицком районе.

На записи видно, как автомобилист пытается согнать пешехода с тротуара, чтобы проехать. Пешеход в свою очередь на несколько секунд задержался перед капотом. В итоге рассерженный водитель обматерил его и жестами показал свое отношение к происходящему.

Вероятно, точку в споре вскоре поставит городская Госавтоинспекция.