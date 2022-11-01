Дублирующий тротуар появится на улице Камозина в Брянске

На улице Камозина в областном центре подрядчик построит пешеходную дорожку, дублирующую «тротуар со столбами». Об этом рассказали в Брянской городской администрации.

Капитальный ремонт улицы Камозина в Бежицком районе областного центра завершился. Подрядчик работа на 700-метровом участке от улицы III Интернационала до улицы Мининской. Рабочие заменили около 19 тысяч квадратных метров покрытия. Здесь сделали карманы для общественного транспорта и отремонтировали тротуары. На проезжую часть нанесли разметку, а также поставили новые знаки и светофоры. Кроме того, на улице поставили более 50 опор для светодиодного освещения.

Также рабочие заменили поврежденные участки ливневой канализации. Подрядчик переложил 80 метров труб и установил восемь новых колодцев.

Главным недостатком ремонта улицы Камозина стала установка фонарных столбов на пешеходной дорожке. Фотографии «тротуара со столбами» ещё летом разлетелись по сети. Они вызвали недоумение жителей и проверки надзорных органов.

Как пояснили в городской администрации, с обеих сторон от тротуара пролегают подземные коммуникации. Их охранная зона не позволяет монтаж железобетонных столбов. Новые опоры останутся. А для пешеходов подрядчик начал строить дублирующий тротуар.

На капремонт улица Камозина потратили 59,9 миллиона рублей.