В Брянске оштрафовали пять человек без масок

По числу нарушений лидирует Володарский район.

Чиновники и полицейские провели очередной рейд по соблюдению масочного режима в Брянске.

Как сообщает городская администрация, за день было обследовано 75 предприятий: магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. По итогам проверок составлено пять протоколов.

В Бежицком районе без маски работала продавец отдела обуви гипермаркета «Линия-3»; в Володарском районе – продавец павильона «Комод», также маски не надели два посетителя гипермаркета «Европа».

В Советском районе оштрафовали продавца киоска в здании автовокзала. В Фокинском районе нарушений не выявлено.