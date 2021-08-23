В Брянске осудят бывших полицейских за продажу оценок на экзамене по вождению

Трое бывших сотрудников МРЭО ГИБДД УМВД обвиняются в получении взяток.

В период с ноября 2018 по март 2020 года бывший заместитель начальника МРЭО ГИБДД УМВД по Брянской области за деньги ставил трем лицам положительные оценки на экзамене. Организовать сдачу экзамена помогали подчиненные сотрудники.

С февраля 2019 года по июль 2020 года старший инспектор ставил положительные оценки за взятки, всего семь человек успело так сдать экзамен.

Так, нескольким брянцам незаконно выдали водительские удостоверения. А взяточники успели получить более 340 тысяч рублей.

Кроме того, в сентябре 2020 года в доме у заместителя начальника МРЭО нашли пистолет и два экземпляра огнестрельного оружия с конструктивными изменениями.

Уголовное дело будет рассматривать Фокинский районный суд.