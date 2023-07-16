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В Брянске открыли новое помещение для мировых судей

2023, 16 июля 14:33 Общество
В Брянске открыли новое помещение для мировых судей
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В Бежицком районе Брянска открыли новые помещения для мировых судей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Мировые судьи существуют в Брянской области с 2000 года. Они рассматривают более 80% дел общей юрисдикции по первой инстанции. 

10 мировых судебных участков ранее занимали помещения чуть более тысячи квадратных метров и их было мало. Два года назад нежилые помещения общей площадью 1560, 4 квадратных метров в Бежицком районе передали для размещения судей. Там сделали капитальный ремонт, оборудовав семь залов судебных заседаний, комнаты архивов и хранения вещественных доказательств, помещения для конвоя и подсудимых, комнату для приема граждан, а также просторные кабинеты судей и сотрудников их аппаратов. Судебные участки оснастили мебелью и современной техникой.

13 июля судьи торжественно отметили переезд на новое рабочее место. На мероприятии представители власти вручили благодарственные письма и грамоты работникам. 

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