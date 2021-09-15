В Брянске открыли новый детский сад

Детсад «Тюльпанчик» расположен на территории старого аэропорта.

На территории старого аэропорта в Советском районе Брянска открыли детский сад «Тюльпанчик». Стоимость работ составила 183,1 миллиона рублей.

Новый детский рассчитан на 270 мест, 120 из них предназначены для детей в возрасте до трех лет. В детском саду оборудуют интерактивный логопедический кабинет с возможностью совмещения нескольких образовательных направлений. В планах – приобретение оборудования для изостудии, кабинета психологической разгрузки, зимнего сада и кабинета научно-исследовательской деятельности.

На двух этажах разместятся 12 групп, половина из них – ясельные. В детсаду есть спортзал и бассейн. «Тюльпанчик» оборудован медкабинетом, сенсорной комнатой, кабинетами психолога и логопеда. Во дворе планируют создать метеоплощадку для наблюдений за природными явлениями.

Сейчас в детском саду начинается процедура зачисления детей.

Это уже третий детский сад на территории старого аэропорта. В общей сложности три дет сада обеспечат местами более 800 детей строящегося микрорайона.