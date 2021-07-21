В Брянске открыли овощные базары (АДРЕСА)

Выставить свою продукцию на продажу могут дачники и мелкие фермеры.
В Брянске открыли сезонные овощные базары. Как сообщает городская администрация, реализовать картофель и другие овощи на них могут владельцы приусадебных участков и мелкие фермеры.
До 14 ноября базары будут работать во всех района Брянска.
Советский район:
– ул. С. Перовской, у дома № 48;
– ул. Бежицкая, у дома № 1г;
– ул. Евдокимова, у дома № 3;
– пр-т Станке Димитрова, у дома № 57;
– ул. Брянского Фронта, у дома № 10.
Бежицкий район:
– ул. Литейная, у дома № 48/126;
– ул. Молодой Гвардии, у дома № 71а;
– ул. Почтовая, у дома № 120;
– ул. Федюнинского, у дома № 1;
– ул. Дружбы, у дома № 1;
– ул. Клинцовская, у дома № 60;
– пересечение ул. Почтовой и ул. К. Либкнехта;
– ул. Вокзальная, около дома № 150.
Фокинский район:
– пр-т Московский, напротив дома № 126;
– ул. Б. Хмельницкого, у дома № 90;
– п. Белые Берега, ул. Ленина, напротив дома № 1.
Володарский район:
– ул. Пушкина, 67;
– ул. Комарова, 61;
– ул. Чернышевского (территория, прилегающая к ООО «Арбат»);
– ул. Димитрова, 29а.
21.07.2021 13:05
А у нас во дворе…
Лето – жаркое время не только для работников сферы АПК, но и для строителей и дорожников, которые трудятся над созданием комфортной городской среды и благоустраивают наши дворы, скверы и парки. Промежуточные итоги реализации на Смоленщине регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели в ходе совещания, которое прошло в администрации региона под председательством губернатора Алексея Островского.
21.07.2021 13:03
Личный пример
Темпы вакцинации от коронавируса в регионе набирают обороты, всё больше людей делают прививки как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации, которые по указанию губернатора Алексея Островского теперь работают с 8 утра до 21.00. Немало среди смолян и тех, кто приходит на ревакцинацию. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский сделал повторную прививку от COVID-19
21.07.2021 12:47
На особом контроле
Губернатор проинспектировал ход строительства школы и детсада в Соловьиной роще. Масштабное строительство продолжается в микрорайоне Соловьиная роща, где ведётся возведение двух важнейших социальных объектов – школы и детского сада. На стройплощадках побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход работ. Напомним, что строительство дошкольного учреждения осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На
19.07.2021 10:49
За первое полугодие в Смоленском регионе МЖД не зафиксировано ни одного ДТП на переездах
С начала 2021 года на железнодорожных переездах Смоленского региона Московской железной дороги не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия (за аналогичный период 2020 года – одно ДТП). Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности, совместные с ГИБДД рейды и разъяснительная работа с водителями. Так, в