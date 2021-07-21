В Брянске открыли овощные базары (АДРЕСА)

Выставить свою продукцию на продажу могут дачники и мелкие фермеры.

В Брянске открыли сезонные овощные базары. Как сообщает городская администрация, реализовать картофель и другие овощи на них могут владельцы приусадебных участков и мелкие фермеры.

До 14 ноября базары будут работать во всех района Брянска.

Советский район:

– ул. С. Перовской, у дома № 48;

– ул. Бежицкая, у дома № 1г;

– ул. Евдокимова, у дома № 3;

– пр-т Станке Димитрова, у дома № 57;

– ул. Брянского Фронта, у дома № 10.

Бежицкий район:

– ул. Литейная, у дома № 48/126;

– ул. Молодой Гвардии, у дома № 71а;

– ул. Почтовая, у дома № 120;

– ул. Федюнинского, у дома № 1;

– ул. Дружбы, у дома № 1;

– ул. Клинцовская, у дома № 60;

– пересечение ул. Почтовой и ул. К. Либкнехта;

– ул. Вокзальная, около дома № 150.

Фокинский район:

– пр-т Московский, напротив дома № 126;

– ул. Б. Хмельницкого, у дома № 90;

– п. Белые Берега, ул. Ленина, напротив дома № 1.

Володарский район:

– ул. Пушкина, 67;

– ул. Комарова, 61;

– ул. Чернышевского (территория, прилегающая к ООО «Арбат»);

– ул. Димитрова, 29а.