В Брянске открылся магазин от «Детской молочной кухни»

В Брянске открылся фирменный магазин от муниципального предприятия «Детская молочная кухня». Об этом рассказали в городской администрации.

В Фокинском районе областного центра торжественно открыли фирменный магазин МУП «Детская молочная кухня г. Брянска». Красную ленточку на входе перерезали исполняющий обязанности главы мэрии Сергей Антошин и замглавы Николай Голубокий.

«Это муниципальное предприятие прошло модернизацию. Раньше оно было убыточным, сейчас — прибыльное. Здесь и сырье, и производство — наше, брянское. И реализуется всё у нас в городе. Цикл — замкнутый, от коровы до конечной продукции. Для самых дорогих наших жителей — детей», — отметил Сергей Антошин.

«Детская молочная кухня» производит 28 наименований молочной и кисломолочной продукции. Ежедневно на предприятии перерабатывается две тонны сырого молока от коров брянских фермеров и выпускается тонна готовой продукции. Большая часть попадает в детские сады и школы.