В Брянске отменили рейсы трех маршруток

Рейсы трёх маршрутных такси отменили в областном центре. Распоряжение подписал глава городской администрации Александр Макаров.

В Брянске аннулировали несколько коммерческие маршруты. Они дублируют муниципальный транспорт, отметили в городской администрации.

Так, отменили маршрутку №31д «Поселок Ковшовка — поселок Радица-Крыловка». Направление будут обслуживать автобус №31 и маршрутка №3. Также отменили и рейсы маршрутного такси №45 от станции Снежетьской до телецентра.

Кроме того, с 1 августа на маршруте №50 «Универсам – поселок Чайковичи» сократят количество рейсов. При этом планируют открыть новый троллейбусный рейс от мясокомбината до юрфака БГУ.