В Брянске отметили День инвалидов концертом

В Брянске День инвалидов отметили концертом во Дворце культуры. Об этом сообщили в городской администрации.

День инвалида отметили в Брянске. Торжественное мероприятие прошло в городском Дворце культуры имени Д.Е. Кравцова. Поздравления и подарки принимали люди с ограниченными возможностями здоровья. Их поблагодарила глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова.

«Вы замечательные, целеустремлённые люди большой силы духа. Хочу сказать вам спасибо за общественную работу, которую вы проводите», — сказала глава района.

Для участников мероприятия прошёл концерт творческих коллективов Дома культуры.