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В Брянске отправили в колонию приемную мать девочки-маугли

2021, 02 апреля 14:52 Общество
В Брянске отправили в колонию приемную мать девочки-маугли
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Женщина истязала ребенка в течение трех лет.

Вступил в силу приговор Бежицкого районного суда Брянска по делу о девочке-маугли, воспитывающейся в приемной семье. Виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, причинении тяжкого вреда здоровью и мошенничестве признали 45-летнюю приемную мать ребенка.

Как сообщает региональная прокуратура, с марта 2017 года по май 2020 года девочка 2012 года рождения жила с приемной матерью.

Ребенок круглосуточно находился в комнате в антисанитарных условиях, не имея возможности бывать на прогулках. Приемная мать кормила девочку небольшими порциями однообразной еды.

Необходимой медицинской помощи ребенок не получал, в результате произошло обострение заболеваний – здоровью девочки причинен тяжелый вред.

Также женщину признали виновной в мошенничестве. Обманув сотрудников городского комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства, она получила со счета ребенка 38 тысяч рублей. Для этого она предоставила информацию о том, что якобы собирается купить коляску, качели и велосипед.

Суд приговорил жительницу Брянска к восьми года колонии общего режима. В течение двух лет ей запретили брать на воспитание приемных детей. В пользу пострадавшей девочки суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Еще 38 тысяч рублей женщина обязана возместить в качестве компенсации материального ущерба.

Женщина вместе с адвокатом обжаловали приговор, посчитав его слишком суровым. Областной суд жалобы не удовлетворил. Приговор вступил в силу.

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