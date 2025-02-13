В Брянске отремонтировали 69 укрытий

В Брянске за счет бюджета отремонтировали 69 укрытий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске расположено 858 мест для укрытия людей при ракетной опасности. 69 из них относятся к объектам гражданской обороны. Их построили ещё в советское время и не использовали. Укрытия пришли в запустение. Теперь в этих помещениях за счёт городской казны сделали ремонт.

Так, привели в порядок защитное сооружение в доме №5 по улице Комсомольской в Бежицком районе Брянска. Там обновили стены, пол, санузел, водопровод, отремонтировали освещение, а также установили замок, который открывается дистанционно при ракетной опасности. Аналогичные устройства появятся и на остальных объектах гражданской обороны.