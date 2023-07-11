В Брянске отремонтировали лестницу в овраге

Жители Нижних Судков пожаловались через социальные сети на то, что часть лестницы в овраге развалилась.

После жалобы жителей Нижних Судков в овраге восстановили лестницу. Об этом сообщили в городской администрации.

Движение автомобилей на 4 переездах в Смоленской и Брянской областях будет закрыто 11-14 июля 📣Смоленская область: • 11 и 13 июля с 10:00 до 16:00 в районе улицы Советской села Издешково; • 12 июля с 11:00 до 20:00 в районе деревни Высокое в Сафоновском районе. ❗️При необходимости железнодорожники будут оказывать содействие для проезда машин экстренных служб; • 14 июля с 11:00 до 20:00 – в районе поселка Струково в Дорогобужском районе. Объезд возможен по автодороге Сафоново – Дорогобуж – Ельня – Рославль,

Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 1,6 раза в июне В июне 2023 года погрузка на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 259,9 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе за июнь текущего года погружено: химических и минеральных удобрений – 184,1 тыс. тонн (рост в 1,6 раза к июню 2022 года); строительных грузов

Железнодорожники освободили от сорной растительности более 100 га полосы отвода Смоленские железнодорожники освободили от сорной растительности более 100 га полосы отвода. Сезонные работы по окосу травы в полосе отвода и междупутье проводятся с мая по ноябрь и направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности движения. Лишняя растительность сокращает обзор машинисту, особенно на сложных участках. Поэтому железнодорожники в полосе отвода кронируют деревья, проводят санитарную вырубку, окашивают траву.

Скорая и неотложная Как в регионе переформатируют работу медучреждений? К мониторингу работы «Скорой медицинской помощи» в регионе подключат главврачей районных больниц. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в Руднянский район, который состоялся на прошлой неделе. Выводами и планами глава региона поделился со смолянами. «Маршрутизацию «скорых» помимо диспетчера будут мониторить и координировать главврачи районных больниц,