В Брянске по госпрограмме отремонтировали двор по улице 22 Съезда КПСС
В Брянске по госпрограмме отремонтировали двор по улице 22 Съезда КПСС. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске завершается капитальный ремонт двора около дома №4 по улице 22 Съезда КПСС. Подрядная организация уже установила детский игровой комплекс, постелила на площадке травмобезопасное покрытие и пострадала лавочки. На дороге уложили новый асфальт. Кроме того, во дворе появилась просторная парковка. Накануне строители завезли грунт для газонов.
Двор ремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды».
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