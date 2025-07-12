В Брянске по госпрограмме отремонтировали двор по улице 22 Съезда КПСС. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске завершается капитальный ремонт двора около дома №4 по улице 22 Съезда КПСС. Подрядная организация уже установила детский игровой комплекс, постелила на площадке травмобезопасное покрытие и пострадала лавочки. На дороге уложили новый асфальт. Кроме того, во дворе появилась просторная парковка. Накануне строители завезли грунт для газонов.

Двор ремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды».