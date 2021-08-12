В Брянске почтили память подводников, погибших на АПЛ «Курск»

Памятные мероприятия прошли у памятного знака, установленного у Митрофаниевского храма в районе рощи Соловьи в Советском районе Брянска.

В числе погибших оказались двое брянцев: командир группы автоматики дивизиона живучести, капитан-лейтенант Виталий Солорев из Стародуба и инженер гидроакустической группы, старший лейтенант Алексей Коробков из Навли.

Трагедия произошла 12 августа 2000 года. Погибли 118 человек, из них 111 членов экипажа.

На вокзале Смоленска прошел рейд по соблюдению масочного режима Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции на вокзале Смоленск провели очередной рейд по контролю за соблюдением масочного режима и напомнили пассажирам о важности выполнения противоэпидемических требований. Рейд показал, что большинство пассажиров соблюдают меры безопасности и носят средства индивидуальной защиты. На вокзале установлены санитайзеры с антисептиками для обработки рук, нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции,

В деревне Тесово загорелась иномарка Около двух часов ночи 12 августа в деревне Тесово Новодугинского района загорелся автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место пожара выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. Прибывшие огнеборцы установили, что огонь охватил иномарку Nissan Tiida. Огнем повреждено подкапотное пространство на площади 0,1 кв.м. Прстрадавших нет. Причина и ущерб

Спорту – быть! Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат Юрий Кашанский посетили недавно отремонтированный спортивный зал для единоборств в Рославле. Вторая жизнь зала Несколько лет назад детско-юношеской спортшколе «Торпедо» для проведения занятий передали помещение, служившее некогда актовым залом школы. Оно требовало полной реконструкции, ремонта и обустройства. Тогда с надеждой на помощь к спикеру облдумы на личном

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Быстрее и выше Объявлены результаты общероссийского рейтинга ГТО среди регионов России за второй квартал 2021 года. Смоленская область заняла в рейтинге 34-е место, улучшив свои позиции на 15 пунктов. Отметим, что данная система оценивания включает в себя 7 критериев, в частности, учитывается уровень вовлеченности населения в подготовку и выполнение нормативов, кадровая обеспеченность центров тестирования, популяризации самого комплекса и