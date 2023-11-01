В Брянске подземный переход на «полтиннике» отремонтируют к маю

Ремонт подземного перехода на «полтиннике» в Брянске продлится до мая будущего года. Об этом сообщили в городской администрации.
В Советском районе областного центра 1 ноября стартует ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Красноармейской и проспекта Станке Димитрова. Торги выиграл ИП Панасюк И.Л. Подрядчик обновит плитку на стенах, потолке и полу, сделает козырьки над входами, смонтирует новое освещение и перестроит ливневку. Также в переходе появятся электрические подъемники для маломобильных групп населения.
Ремонт обойдется в более чем 23 млн рублей. Работы должны закончить до 3 мая 2024 года.
На время ремонта с 1 ноября по 3 мая подземный переход будет закрыт для пешеходов. Перейти дорогу можно на проспекте Станке Димитрова в районе Брянского троллейбусного управления, а также на улице Красноармейской в районе остановки «Заря».
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