В Брянске поздравили долговечные супружеские пары

Торжественное мероприятие прошло 6 июля у стен Брянского Кафедрального собора во имя святой Троицы.

С 2008 года 8 июля учрежден День любви, семьи и верности. В преддверии праздника чествовали супружеские пары, которые прожили в браке не один десяток лет.

По словам председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Ольги Ивановны, долговечные супружеские пары демонстрируют молодому поколению образец нравственности, духовности, ответственности и стабильности.

Гостям праздника вручали памятные подарки и ромашки, которые являются символом праздника. А артисты ансамбля «Созвучие» подарили яркие эмоции, посвятив им свое выступление.