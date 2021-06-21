В Брянске привившихся от COVID-19 бесплатно пустят в цирк

Количество бесплатных билетов ограниченно.

Брянский цирк объявил акцию «Будь здоров, приходи в цирк!». Участие в ней могут принять те, кто сделает прививку от коронавируса в прививочном пункте, расположенном в здании цирка. Пункт работает по средам и пятницам с 9.00 до 17.00.

После введения первого компонента вакцины участнику акции вручат сертификат на пригласительный билет на представление. Сертификат можно обменять на один билет в кассе цирка. Представление можно посетить с 21 июля до 31 октября.

В рамках акции брянцам вручат 600 билетов.