В Брянске провели смотр готовности спасательных служб

Спасательные службы предназначены для выполнения специальных мероприятий в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, усиления формирований общего назначения и всестороннего обеспечения их действий, а также самостоятельного выполнения задач гражданской обороны.

6 сентября на территории троллейбусного управления в Брянске в рамках проверки готовности органов исполнительной власти области к осуществлению мероприятий гражданской обороны прошел смотр сил и средств спасательных служб.

Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила 2 млн тонн в январе-августе По оперативной информации, в январе-августе 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 2 млн тонн, что на 4,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. За 8 месяцев 2021 года погружено: – химических и минеральных удобрений – 1,3 млн тонн (+4% к январю-августу 2020 года); – черных металлов – 99,8 тыс.

В Смоленске на оживленном перекрестке отключили светофор В Смоленске на время ремонтных работ отключили светофоры на перекрестке улиц Соболева — 2-й Верхний Волок. Об этом сообщает «Смоленскавтодор». 6 и 7 сентября с десяти часов утра до пяти часов вечера отключат светофор на перекрестке улиц Соболева и 2-й Верхний Волок из-за плановых отключений электроэнергии.

Восемь жителей Смоленской области умерли от коронавирусных осложнений 5 сентября стало известно о 131 новых случаях заражения коронавирусом среди жителей Смоленской области. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 46 195 случаев заражения «короной». Ешё 118 смолян выздоровели за минувшие сутки. Общее число переболевших – 41461. Восемь смолян скончались от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов увеличилось до 1534.

Открытый урок безопасности провели железнодорожники в поселке Красный Бор Смоленской области В День знаний в поселке Красный Бор, на пешеходном переходе через железнодорожные пути, прошел открытый урок безопасности для учащихся школы №5, расположенной недалеко от стальной магистрали. Железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры встречали идущих в школу детей и их родителей, вручая ребятам тематические сувениры и красочные буклеты с информацией о правилах поведения на

Властелины колец 21 августа во Дворце спорта «Юбилейный» прошёл финальный тур открытой межрегиональной любительской Лиги баскетбола 3х3 Дивизиона «Лига Регион». В торжественной церемонии открытия финального этапа соревнований приняли участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат регионального парламента Андрей Моргунов. Приветствуя участников спортивного праздника, Игорь Ляхов пожелал им красивой игры и, конечно, побед. – Баскетбол –