В Брянске проверяющая газовые счетчики женщина украла 85 тысяч рублей у пенсионера

Известно, что это не первая кража женщины.

В полицию о пропаже 85 тысяч рублей заявил пенсионер, проживающий в Бежицком районе Брянска.

Он рассказал, что к нему в квартиру заходила женщина, которая проверила газовые счетчики, после этого своих денег в заветном месте мужчина не обнаружил.

Полицейские установили, что местная жительница, выдающая себя за поставщика газа, воспользовалась моментом, пока пенсионер отошел в другую комнату, забрала из шкафа деньги.

Вскоре 33-летнюю женщину задержали. Стало известно, что она причастна к подобному преступлению в Советском районе.

Теперь обманщице и воровке грозит пять лет тюрьмы.