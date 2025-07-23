В Брянске проводится ремонт улицы Малыгина
В Советском районе Брянска рабочие приступили к ремонту улицы Малыгина.
Сейчас подрядчик занимается демонтажем старого асфальта, новый асфальт покроет площадь в более чем 6 тысяч квадратов.
На дорожное полотно нанесут дорожную разметку, установят дорожные знаки. Также специалисты смонтируют искусственные неровности для обеспечения безопасности пешеходов.
Стоимость ремонта улицы составляет более 11 миллионов рублей.
Читайте также
Новости регионов
Рыбное место
В Вязьме наладят производство кормов для рыбных хозяйств России. Это будет одно из крупнейших и технологичных предприятий в стране, которое обеспечит рыбоводов высококачественными и экологически безопасными продуктами. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Производство будет располагаться на территории ООО «ВЗК», бывшего мелькомбината. (Предприятие входит в состав Агропромышленной группы компаний «МЕЛКОМ».)Сейчас здесь завершается масштабная реконструкция производственной
Полёт нормальный!
На прошлой неделе был сделан ещё один важный шаг к возрождению смоленского аэропорта и строительству нового аэровокзала. Соответствующий проект региона получил поддержку федерального Правительства. Решение было озвучено на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое провёл заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. «Проект реализуем по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Для строительства
Помощь прибудет вовремя
В регионе продолжают обновлять парк санитарных автомобилей. Ключи от 27 единиц спецтранспорта представители медучреждений получили из рук губернатора Василия Анохина. Церемония прошла на площади Ленина в Смоленске. Новые машины отправились в 18 муниципалитетов – они будут доставлять работников больниц к пациентам. Автомобили былиприобретены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Передовой опыт
Наработки региона в сфере образования учтут на федеральном уровне. Смоленщина поделилась опытом по развитию целевого обучения с другими регионами. На прошлой неделе в Смоленске работала представительная делегация сенаторов РФ. Актуальная тема обсуждалась на рабочей встрече, которую провёл губернатор Василий Анохин с главой делегации, председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой. Напомним,
Масштабная стройка
О планах по развитию Смоленской АЭС и реализации с её участием социально значимых проектов в регионе говорили в ходе прошедшей встречи губернатор Василий Анохин и новый директор АЭС, заместитель гендиректора АО «Концерн Росэнергоатом» Иван Сидоров. Напомним, что Смоленская атомная станция имеет почти полувековую историю и играет стратегическую роль в социально-экономическом развитии региона. «Иван Иванович –
На жаркое
В регионе появится новое предприятие по переработке говядины. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин, уточнив, что крупный инвестиционный проект в Сафоновском округе реализует «Смоленская Агропромышленная компания». Ранее соглашение с инвестором правительство региона подписало на полях Петербургского экономического форума. «Общий объём инвестиций составляет 800 млн руб. Компания приобрела и модернизирует имущественный комплекс бывшего мясокомбината «Орлан» площадью 19 тыс. кв. м с необходимой инфраструктурой. На первом этапе