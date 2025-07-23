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В Брянске проводится ремонт улицы Малыгина

2025, 23 июля 15:23 Общество
В Брянске проводится ремонт улицы Малыгина
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В Советском районе Брянска рабочие приступили к ремонту улицы Малыгина.

Сейчас подрядчик занимается демонтажем старого асфальта, новый асфальт покроет площадь в более чем 6 тысяч квадратов.

На дорожное полотно нанесут дорожную разметку, установят дорожные знаки. Также специалисты смонтируют искусственные неровности для обеспечения безопасности пешеходов.

Стоимость ремонта улицы составляет более 11 миллионов рублей.

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