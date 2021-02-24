В Брянске работники скорой помощи не получают коронавирусные выплаты

59 медиков подписали обращение к властям.

59 медработников с Брянской городской станции скорой помощи подписали обращение к властям, в котором просят разобраться в ситуации с коронавирусными выплатами медикам. Об этом сообщил депутат областной Думы от КПРФ Константин Павлов.

Дело в том, что эти доплаты полагаются только сотрудникам бригад, которые официально назначены коронавирусными. Но при этом к инфицированным коронавирусом пациентам приезжают и обычные бригады, но доплат за такие случаи не получают.

Медики отмечают, что 30% работников обычных бригад заразились коронавирусом, а пятеро от него умерли.

Ранее они обращались к губернатору и в региональный департамент здравоохранения, но результата это не дало.